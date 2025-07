Sette candidati per due posti in Polizia Locale: "Obiettivo è incrementare l'organico"

NUOVI AGENTI

A settembre i colloqui per il bando di mobilità che si è appena concluso e che porterà all'incremento del numero degli agenti capitanati da Rachele

Sette candidati per due posti, tutto questo al comando di Polizia Locale di Casorezzo, dove si è chiuso di recente il bando di mobilità che porterà all'incremento del numero degli agenti. I colloqui a settembre.

Una meta lavorativa che si è rivelata molto desiderata

Un posto di lavoro che ha trovato l'apprezzamento di molti. E' il comando di Polizia Locale di Casorezzo, che negli ultimi giorni ha chiuso i termini per il bando di mobilità finalizzato a colmare il vuoto dei due posti ancora vacanti, risultando come meta desiderata sul piano professionale. Al momento ad occuparsi della sicurezza in paese sono il comandante Nicolò Rachele e un altro agente.

Gli scopi del bando

L'obiettivo di questa finestra è quello di introdurre due nuove risorse. Ma la sorpresa, una volta che sono state fermate le bocce, è arrivata dai numeri, quelli cioè di coloro che hanno indicato in Largo De Gasperi la realtà in cui lavorare. Un bando di questo tipo implica il fatto che a fare la richiesta di poter lavorare nel corpo di Polizia Locale sia un operatore che già svolge il medesimo ruolo presso un altro Ente.

Ecco l'iter per i candidati

A decidere di spostarsi, dunque, sono state sette figure, che a breve entreranno nella fase clou della selezione. Sono in corso le valutazioni dei profili, mentre i colloqui veri e propri con i candidati avverranno l'11 settembre prossimo.