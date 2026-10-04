Polizia Locale e Carabinieri uniti nel controllo del territorio. L’operazione congiunta che ha coinvolto la Polizia Locale di Rho e Carabinieri di Rho e Pero è stata effettuata per compiere verifiche in alcuni punti della città si è svolta nella serata di venerdì.

Controllate le zone più a rischio dove bar e locali pubblici erano aperti

Sono state coinvolte due pattuglia della Stazione Carabinieri di Rho, una pattuglia dell’Arma di Pero, una pattuglia del servizio Radiomobile e una pattuglia civetta con agenti in borghese della Polizia Locale, per un totale di 5 agenti e 6 carabinieri. Sono state controllate le zone più a rischio dove bar e locali pubblici erano aperti e attiravano clientela, oltre al cuore della città dove molti rhodensi erano presenti per gli eventi in corso in piazza Visconti.

Ispezionato il Centro “La Stazione” di via Magenta; Piazza Libertà; Piazza Gandhi a Mazzo e il centro cittadino

Agenti e militari hanno ispezionato il Centro Commerciale “La Stazione” di via Magenta; Piazza Libertà; Piazza Gandhi a Mazzo; via Matteotti e piazza San Vittore, Piazza Visconti (con personale a piedi) e Via Madonna.

Sessanta controllati, 22 con precedenti penali

Al termine delle operazioni il dato emerso è un dato che deve fare riflettere, Sono state controllate in tutto 60 persone, 44 italiane e 16 straniere. Tra queste 60, 22 persone risultano avere precedenti di polizia per diversi reati.

Dieci veicoli fermati, tutti regolari

Controlli anche ai veicoli con posti di blocco creati lungo via De Gasperi, alla rotatoria Fontanili-Magenta e al Cavalcavia tra Rho e Cornaredo. In questi punti sono stati dieci i veicoli fermati e sottoposti a controllo: non è stata elevata alcuna sanzione. «I controlli che vedono cooperare Polizia Locale e Carabinieri si ripetono costantemente – affermano dal Comune – e permettono di realizzare al meglio le azioni di verifica.