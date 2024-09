Servizio straordinario di controllo del territorio, due ragazzi denunciati

Controllo straordinario del territori a Cornaredo.

Servizio straordinario di controllo del territorio, denunciati due giovani

Nel corso di uno specifico servizio di controllo straordinario del territorio nel comune di Cornaredo, che ha visto impiegati oltre 20 militari della Compagnia di Corsico, al fine di garantire maggiore incisività nell’azione di contrasto alla criminalità diffusa anche in occasione delle recenti festività in quel Comune, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato a piede libero un 19enne e un 17 enne, entrambi italiani, per porto di armi od oggetti atti ad offendere in quanto trovati in possesso rispettivamente di un martelletto frangivetro, un manganello estensibile in ferro nonché un bastone telescopico.

Controllati anche cinque esercizi commerciali, 50 persone e 30 autoveicoli

Sempre nel medesimo contesto, i militari dell’Arma hanno segnalato alla Prefettura un 47enne poiché, a seguito di specifico controllo, è risultato avere nella sua disponibilità 3 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.

All’esito dello specifico servizio sono stati altresì controllati 5 esercizi commerciali, ritenuti di interesse operativo, più di 50 persone e quasi 30 autoveicoli.