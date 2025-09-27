Servizio “minismart”: sei veicoli sequestrati

Legnano, sei veicoli sequestrati e tre sanzioni ai conducenti di monopattini: è una parte del servizio “minismart” dell’Aggregazione Polizie Locali dell’asse del Sempione.

Servizio “minismart”

Si è svolto nella serata di venerdì 26 settembre un servizio straordinario dell’Aggregazione Polizie Locali dell’Asse del Sempione, “minismart” che ha visto 8 pattuglie dei comandi di Legnano, Parabiago, Rescaldina e Pogliano-Nerviano svolgere controlli lungo le principali reti viarie cittadine fino alle 2 di notte.

Le sanzioni

Complessivamente sono state 59 le sanzioni elevate; fra queste sei per veicoli sprovvisti di assicurazione (che sono stati sequestrati), una per guida con il cellulare, sei per guida senza cinture di sicurezza e tre a conduttori di monopattini per guida senza casco. Nessuno dei 49 guidatori sottoposti ad alcoltest è risultato positivo. I servizi straordinari, come quello di ieri sera, rientrano nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Lombardia con 50mila 500 euro che ha come finalità aumentare la sicurezza stradale con attività mirate alla prevenzione e repressione delle condotte più pericolose per la circolazione e a ridurre il tasso di incidentalità.