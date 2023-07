Servizi straordinari della Polizia Locale per garantire una maggiore sicurezza

Sono proseguite questa settimana le attività dei comandi di Polizia locale dell’ Aggregazione Asse del Sempione nell’ambito del progetto finanziato da Regione Lombardia che permette lo svolgimento di servizi straordinari implementati di controllo del territorio, soprattutto durante il fine settimana. Attività, svolte dal personale oltre il normale orario di lavoro finalizzate a dare impulso all’attività di Polizia stradale

Sedici operatori dei Comandi dell'Altomilanese impegnati oltre l'una di notte

In particolare, nella serata di venerdì 21 luglio, sono stati impegnati 16 operatori dei Comandi di Legnano, Pogliano Nerviano, Rescaldina e Parabiago oltre l’una di notte. L’attività di polizia stradale, con pattuglie dedicate munite dell’occorrente per alcooltest e drug test, si è svolta con posti di controllo disposti lungo Corso Sempione (a Pogliano), Viale Lombardia e Via Marconi (a Parabiago), Viale Cadorna/Toselli (a Legnano) e sulla ss527 (nel Comune di Rescaldina).

Controllati 150 veicoli, effettuate 60 sanzioni e denunciate 2 persone

Il bilancio di questa attività registra i controlli di 150 veicoli, a seguito dei quali sono state elevate 60 sanzioni, sono state ritirate 2 patenti, sono state denunciate 2 persone per stato di ebbrezza alla guida, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo 3 veicoli per mancanza assicurazione, mentre uno è stato sottoposto a fermo amministrativo per non conformità ai requisiti tecnici.

Più di 100 guidatori controllati con alcooltest

Inoltre 130 conducenti sono stati sottoposti ad alcooltest (2 sono risultati positivi), tutti negativi gli esiti al drugtest. Nell’ambito delle sanzioni, dodici sono state elevate per mancanza di cinture di

sicurezza alla guida, due per sorpasso su linea continua, mentre un ciclomotore è risultato irregolare. Nell’ambito dell’attività antidegrado tre sono state le persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti, una sanzione è stata elevata per somministrazione di alcool ai minori e sono stati contestati altri 7 verbali amministrativi per violazione dei regolamenti polizia urbana rispetto all’abbandono dei rifiuti e all’uso improprio delle aree verdi. Tre sono stati i pubblici esercizi sottoposti a controllo.

Scopo dei servizi, garantire una maggiore sicurezza

Questi risultati confermano l’efficacia dell’attività posta in essere dai Comandi di Polizia Locale, in particolare rispetto al contrasto delle condotte stradali pericolose e al monitoraggio di situazioni critiche in ambito urbano (degrado, disturbo alla quiete e somministrazione di alcool ai minori). I servizi continueranno sino alla fine dell’anno. I quindici Comuni aderenti all’aggregazione delle Polizie Locali dell’Asse del Sempione sono: Legnano (Comune capofila), Arconate, Arese, Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Cerro Maggiore, Dairago, Nerviano, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona e Villa Cortese.