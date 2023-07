Furti a Nerviano: Polizia Locale in azione

Gli agenti del Comando unico Nerviano-Pogliano Milanese sono al lavoro per individuare due autori di furti. "Prima non si prendevano denunce".

Negli ultimi giorni si sono rivolti al nuovo Comando Unico di Polizia Locale Nerviano-Pogliano Milanese una signora vittima di furto di un computer portatile all’interno della propria auto e una persona anziana al quale un ignoto ha sottratto il portafoglio asportandolo con raggiri dalla propria tasca.

L’anziano, con problemi a deambulare, è stato raggiunto da una pattuglia del nuovo Comando Unico, e accompagnato in Caserma dove ha sporto denuncia. Al termine è stato riaccompagnato a casa dove ha ringraziato gli operatori. Sono state subito avviate le indagini volte all’individuazione dell’autore del furto.

Ha affermato il comandante Stefano Palmeri:

"Sono soddisfatto del lavoro che gli agenti in maniera sinergica stanno portando avanti. Quando un cittadino afferma: "Non pensavo che la polizia locale facesse anche queste cose” e si congratula per il lavoro svolto, quali operatori di Polizia ci si sente ripagati dei sacrifici che si stanno facendo".