Serata di controlli per le polizie locali dell’aggregazione Asse del Sempione

È stata una serata di servizi congiunti, quella di ieri, venerdì 20 giugno, da parte dei comandi di Polizia locale dell’aggregazione Asse del Sempione.

34 operatori impegnati sul territorio

I servizi, dalla prima serata alle 2 della notte, hanno visto impegnati trentaquattro operatori dei Comandi di Legnano, Rescaldina, Pogliano Milanese-Nerviano, Cerro Maggiore, Canegrate, Parabiago e San Vittore Olona.

L’operazione, che rientra nell’ambito del progetto “Sicurezza integrata” finanziato dalla Regione Lombardia e che continuerà fino al mese di ottobre, è consistita in attività di polizia stradale lungo le principali direttive del territorio, come Sempione e Saronnese, e di polizia amministrativa, con il controllo di alcuni locali pubblici.

I Numeri della serata

In numeri, 56 sono stati complessivamente i verbali di violazione al codice della strada contestati dagli operatori delle Polizie locali. Fra questi sette per guida in stato di ebbrezza (su quasi 130 alcol test effettuati), 5 per mancata assicurazione, 1 per guida con patente revocata, 6 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, 2 per uso del cellulare alla guida, 1 per mancato uso del casco su monopattino, 12 per soste irregolari. In tutto otto sono state le patenti ritirate e cinque i veicoli sequestrati.

Negli otto controlli nei locali da parte degli operatori delle PL nessuna violazione è stata riscontrata.