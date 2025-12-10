Sequestro di merce della Polizia Locale

Sequestro penale di decine di profumi, smart watch e oggetti vari: nuovo intervento della Polizia Locale di Cornaredo questa mattina in via Garibaldi .

Polizia locale Cornaredo

Nella mattinata di mercoledì, gli uomini del Nucleo Investigativo della Polizia Locale di Cornaredo, coordinati dal Comandante Domenico Giardino, hanno sottoposto a controllo di Polizia Stradale un’autovettura con targa straniera. A bordo di quest’ultima, due uomini di 37 e 43 anni, senza fissa dimora sul territorio, con numerosi precedenti penali per ricettazione.

Precedenti per ricettazione

Nell’autovettura dei due uomini di etnia rom, già attenzionata nei giorni passati da una delle volanti del Comando per la commissione dei reati di furto e rapina nella provincia di Milano, a seguito di un’attenta ispezione veicolare, sono stati individuati diversi oggetti di presunta provenienza furtiva: macchinette taglia capelli; set di coltelli; auricolari; orologi smart watch; profumi di vario tipo donna e uomo. La merce è stata sottoposta a sequestro penale e, i soggetti, indagati per il reato di ricettazione. Proseguono le indagini per accertare l’effettiva provenienza delle cose.