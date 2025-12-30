Sequestrati 250 chili di botti illegali: 29enne nei guai

I poliziotti del Commissariato di Legnano hanno sequestrato 250 chili di botti illegali, denunciando un 29enne.

La Polizia di Stato indaga 29enne con 250 chili di botti illeciti in casa

Il materiale pirotecnico era detenuto illegalmente da un cittadino italiano residente a Busto Arsizio ed era in parte destinato alla commercializzazione. Si tratta di artifizi, omologati, di cui 33 chili di contenuto esplosivo netto per un totale di 48 batterie. Gli uomini del Commissariato di via Gilardelli, nell’ambito dei controlli finalizzati a prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica in vista delle feste di fine anno, hanno perquisito la casa del 29enne e un locale nella sua disponibilità situato a Castellanza. Qui, gli agenti hanno rinvenuto numeroso materiale pirotecnico ancora integro, conservato all’interno di scatoloni e avvolto in cellophane.

Sono intervenuti anche gli artificieri della Questura di Milano

Considerata la natura del materiale rinvenuto, è stato richiesto l’intervento degli artificieri dell’Ufficio Prevenzione generale della Questura di Milano. Il pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio ha disposto che una parte del materiale venisse posta in sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria per le successive analisi, mentre la restante è stata affidata agli artificieri per le operazioni di smaltimento.

Denunciato per detenzione e commercio illecito di materiale pirotecnico

L’uomo, già gravato da precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione e commercio illecito di materiale pirotecnico.