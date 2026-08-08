Sequestrano un giovane per farsi procurare droga dall’amico, arrestati dai Carabinieri quattro minorenni

I fatti si sono svolti all’interno del parco di viale Sempione i quattro minorenni sono finiti al Beccaria

I Carabinieri di Arese con i colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rho hanno arrestato in flagranza per sequestro di persona ai fini estorsivi e rapina in concorso, porto abusivo d’arma e lesioni quattro giovani minorenni, un 15enne, un 16enne e due 17enni, tutti nati in Italia.

Minacciano due coetanei con un machete, incappucciano uno dei due e lo sequestrano

I quattro minori, insieme ad altri complici mentre si trovavano all’interno del parco “Blu” di viale Sempione ad Arese, si sono avvicinati a due altrettanto giovani vittime, due 19enni italiani, e, minacciandoli con un machete, hanno portato via con la forza uno dei due, incappucciandolo, intimando nel contempo l’altra vittima di procurare loro dello stupefacente, altrimenti avrebbero ucciso l’ostaggio.

L’amico si è subito diretto presso la stazione dei Carabinieri di Arese

Il giovane, spaventato dal pericolo imminente cui era sottoposto l’amico, si è invece recato di corsa presso la Stazione carabinieri di Arese, denunciando l’accaduto. Con estrema rapidità ed efficacia i Carabinieri di Arese insieme ai militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rho, grazie alle dichiarazioni della vittima e all’analisi speditiva del telefono cellulare di quest’ultimo, sono riusciti a individuare il luogo ove stava avvenendo l’efferato crimine, un altro parco pubblico, individuando e bloccando gli aggressori, che nel frattempo si erano dati alla fuga nelle vie adiacenti.

Grazie al cellulare della vittima i militari hanno subito individuato il luogo dove era tenuto in ostaggio

Nello stesso luogo i militari rintracciavano e mettevano in salvo la vittima, la quale veniva trovata con un sacchetto di plastica in testa, privata di tutti i suoi effetti personali e con varie ferite sul corpo, poi giudicate guaribili con prognosi di 6 giorni dal pronto soccorso dell’Ospedale di Garbagnate Milanese.

I quattro sono stati arrestati e accompagnati al carcere minorile Beccaria

Al termine dell’operazione i quattro arrestati, su disposizione della Procura dei Minori di Milano, sono stati condotti presso l’istituto penitenziario minorile “Beccaria” di Milano. Sono tutt’ora in corso ulteriori accertamenti, svolti in coordinamento con l’ Autorità giudiziaria minorile, volti all’identificazione di altri soggetti coinvolti ed alla compiuta ricostruzione dei fatti che hanno preceduto l’incontro tra i giovani ed il sequestro.