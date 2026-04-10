Senza patente e contromano, non si ferma all’alt: denunciato un 35enne di Corbetta

Ha percorso via Roma a Pogliano Milanese in contromano e quando ha visto una pattuglia della Polizia Locale ha invertito il senso di marcia e si è dato alla fuga.

Il conducente del veicolo non ha rispettato l’Alt degli agenti e si è dato alla fuga

Guai per un 35enne di Corbetta preso dopo un inseguimento dagli agenti della Polizia Locale del Comando Unico di Nerviano-Pogliano. L’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 8 aprile, gli agenti hanno intimato l’Alt al conducente del veicolo ma il conducente non ha ascoltato, anzi ha fatto inversione e si è dato alla fuga. E’ stato inseguito per le vie poglianesi fino a che non si è infilato in una strada senza uscita. Lì ha rifatto inversione cercando di speronare la vettura degli agenti, nel frattempo raggiunti da un’altra pattuglia.

Il fuggitivo preso grazie alla prontezza di un agente che sceso dall’auto è riuscito a spegnere il motore dell’auto del 35enne

Grazie alla prontezza di un agente che è riuscito a scendere velocemente dall’auto di servizio, aprire la portiera e a girare la chiave per spegnere il motore dell’auto in fuga. L’uomo, è risultato alla guida senza patente, con un macchina senza assicurazione e all’interno è stato trovato anche un bastone sensibile. E’ ora indagato per il porto di oggetti atti ad offendere, e per il nuovo reato previsto dal Decreto Sicurezza di fuga dall’alt. E’ stato sanzionato per guida senza patente e anche per la circolazione contromano, per velocità non commisurata e per guida con un veicolo oltretutto sottoposto a fermo fiscale.