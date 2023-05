Senza patente e assicurazione scappa all'alt: multato per oltre 5mila euro

Senza patente e assicurazione scappa all'alt della Polizia Locale di Legnano: il 32enne italiano è stato individuato e multato per oltre 5mila euro.

Senza patente e assicurazione: multato

Martedì 2 maggio, nell’ambito dei servizi di controllo della circolazione stradale effettuati dalla Polizia Locale di Legnano lungo le più importanti direttrici cittadine, un conducente italiano di 32 anni residente a Villa Cortese che stava percorrendo via San Michele del Carso non si è fermato all’alt della pattuglia dandosi alla fuga accelerando e tentando di investire gli agenti.

Grazie al numero di targa del veicolo e al tracciamento attraverso le telecamere l’automobilista è stato individuato e fermato poco dopo nel territorio di Villa Cortese. La persona è risultava priva di patente e alla guida di un’auto priva di assicurazione.

All’uomo, con precedenti per ricettazione e spaccio di sostanze stupefacenti, sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 5mila euro. La persona è stata anche denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.