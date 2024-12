Senza fissa dimora messo ai domiciliari: ora va in carcere

Senza fissa dimora di Villa Cortese messo ai domiciliari: ora il carcere.

Senza fissa dimora ai domiciliari, ora altri guai

Era stato arrestato in quanto aveva tentato di intrufolarsi in un negozio di parrucchiere a Villa Cortese. Per lui, 35enne del paese ma senza fissa dimora, erano stati disposti gli arresti domiciliari. Ma ora è finito in carcere.

L'uomo, come detto, aveva tentato di rubare nel negozio che si trova in via Pacinotti: un vicino di casa si era accorto che stava accadendo qualcosa di strano così aveva allertato il 112. Sul posto erano arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano che lo avevano beccato mentre stava forzando una porta. Arrestato, nel processo per direttisima la notizia incredibile: il 35enne era senza fissa dimora ma gli sono stati emessi gli arresti domiciliari e l'obbligo di dimora in casa dalle 22 alle 6 con obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

Ora il carcere

Ma la sera di sabato 7 dicembre 2024 l'uomo è stato portato in carcere. I Carabinieri sono intervenuti in esecuzione del decreto di sospensione della misura e ripristino della custodia cautelare in carcere in quanto il 35enne aveva ripetutamente violato le prescrizioni che gli erano state dispote. Per lui quindi il trasporto nel carcere di Busto Arsizio.