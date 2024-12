Tenta di rubare dal parrucchiere, arrestato: senza fissa dimora viene messo... ai domiciliari

Tenta di rubare nel negozio di parrucchiere a Villa Cortese: arrestato. Era senza fissa dimora ma viene messo ai domiciliari.

Tenta il furto dal parrucchiere

Stava cercando di entrare a rubare nel negozio di parrucchiere. Ma è stato notato. E poi bloccato. E' quanto successo la sera di giovedì a Villa Cortese. Erano circa le 3 di notte quando alla centrale del 112 è arrivata la segnalazione di un vicino di casa che parlava di un tizio che si trovava fuori dal negozio di via Pacinotti, tentando di entrarvi. Per la precisione stava forzando una porta.

L'arresto

Sul posto è arrivata in pochi istanti una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano che l'ha arrestato. Si trattava di un 35enne di Villa Cortese ma senza fissa dimora. Nel processo per direttissima, in maniera incredibile, l'arresto è stato convalidato e per l'uomo è stato emesso l'obbligo di dimora in casa dalle 22 alle 6 con obbligo di firma dalla polizia giudiziaria.