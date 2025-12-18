E’ stato direttamente il sindaco di Turbigo, Fabrizio Allevi, a lanciare l’allarme per la presenza di un truffatore che si spaccio per Don Matteo e con la scusa delle benedizioni compie dei furti in casa.
Segnalato finto prete per le benedizioni: “Non aprite, è una truffa”
“E’ stato segnalato che qualcuno si sta aggirando per le case della nostra Comunità spacciandosi per Don Matteo entrando nelle case e compiendo furti”. Questo l’incipit dell’annuncio diffuso dal sindaco dopo alcune segnalazioni arrivate.
“La Comunità Pastorale Santa Maria in Binda ribadisce che i sacerdoti non compiono le visite a domicilio per questo Natale 2025, fatta eccezione per gli Ammalati che vengono comunque contattati direttamente per accordarsi su giorno e ora della visita”.
La comunità pastorale comprende i comuni di Malvaglio, Nosate, Robecchetto e Turbigo.
L’appello a chiamare subito le forze dell’ordine
“Chiunque venga in contatto con queste “persone” è invitato a segnalare immediatamente il tutto alle autorità competenti (Polizia Locale o direttamente al 112)”.