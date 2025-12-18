Segnalato finto prete per le benedizioni: “Non aprite, è una truffa”

l'annuncio da parte del sindaco

Turbigo · 18/12/2025 alle 13:04

E’ stato direttamente il sindaco di Turbigo, Fabrizio Allevi, a lanciare l’allarme per la presenza di un truffatore che si spaccio per Don Matteo e con la scusa delle benedizioni compie dei furti in casa.

“E’ stato segnalato che qualcuno si sta aggirando per le case della nostra Comunità spacciandosi per Don Matteo entrando nelle case e compiendo furti”. Questo l’incipit dell’annuncio diffuso dal sindaco dopo alcune segnalazioni arrivate.

“La Comunità Pastorale Santa Maria in Binda ribadisce che i sacerdoti non compiono le visite a domicilio per questo Natale 2025, fatta eccezione per gli Ammalati che vengono comunque contattati direttamente per accordarsi su giorno e ora della visita”.

La comunità pastorale comprende i comuni di Malvaglio, Nosate, Robecchetto e Turbigo.

L’appello a chiamare subito le forze dell’ordine

“Chiunque venga in contatto con queste “persone” è invitato a segnalare immediatamente il tutto alle autorità competenti (Polizia Locale o direttamente al 112)”.

