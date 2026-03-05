Un sedicenne di Canegrate è scomparso ieri pomeriggio, 4 marzo 2026, dopo essere uscito da scuola.

Sedicenne scomparso dopo scuola

Una famiglia e tanti amici in ansia per la scomparsa di un ragazzo, che dopo essere uscito dall’Istituto Bernocchi di Legnano ha fatto perdere le proprie tracce. Ad averlo visto per ultimo un amico che lo ha visto sul treno dicendo di essere diretto a Parabiago, nonostante abitasse a Canegrate.

Oggi i genitori, dopo averlo cercato per tutto ieri e denunciato la scomparsa, sono passati a scuola per trovare qualsiasi tipo di indizio che possa portare a qualcuno o a qualche luogo o per capire se ci fossero stati screzi con qualcuno. Chiunque l’abbia visto o abbia notizia può contattare le forze dell’ordine al 112 o l’associazione Penelope al numero 380.7814931.