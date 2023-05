Sedicenne investito dall'autobus: trasportato in ospedale

Un ragazzo di 16 anni è finito sotto l'autobus ad Arese oggi, 22 maggio 2023: il ragazzo è stato soccorso in codice rosso.

Sedicenne finisce sotto un autobus: arriva l'ambulanza

Grave incidente poco prima delle 11 in Viale Sempione ad Arese: un ragazzo di 16 anni, per cause ancora da chiarire, è finito sotto un pullman nei pressi della fermata dell'autobus. Secondo alcuni testimoni il giovane avrebbe prima picchiato contro i vetri del mezzo e poi è finito sotto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti un'ambulanza e l'automedica in codice rosso, oltre alla Polizia Locale.

Dopo l'intervento dei soccorsi e la stabilizzazione, il giovane è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Da chiarire cosa abbia causato la caduta, se un malore o spinto dalla calca per salire sul mezzo. Sul posto erano presenti altri coetanei che stanno raccontando l'accaduto alla Polizia Locale.