Il 29enne giocatore del Legnano Basket aveva fatto perdere le sue tracce per tre giorni

Il giocatore del Legnano basket Knights la cui scomparsa aveva tenuto con il fiato sospeso tutto il mondo del basket e aveva mobilitato una poderosa macchina dei soccorsi, dopo essere tornato a casa ora rientrerà ufficialmente in quadra. .

Sebastiano Bianchi: dopo il ritorno a casa anche quello in squadra

Il Legnano Basket Knights, a seguito dell'incontro del GM Maurizio Basilico con

Sebastiano Bianchi e la famiglia, ha comunicato che il numero 9 dei Knights sarà

reintegrato in squadra a partire da martedì 16 novembre per continuare regolarmente la stagione con la 3G Electronics.

La scomparsa e il ritorno a casa

Sebastiano Bianchi per due giorni interi era stato cercato nel Lago Maggiore, dopo il ritrovamento della sua auto parcheggiata, aperta e con all'interno le chiavi e il cellulare completamente resettato, in largo Palatucci a Verbania. Gli sforzi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile (in campo gommoni, sommozzatori, cani molecolari) erano stati vani e sia martedì che ieri, mercoledì, le ricerche erano state interrotte al sopraggiungere del buio. Le indagini dei Carabinieri di Verbania però non si sono mai arrestate: l'attenzione degli uomini dell'Arma si era concentrata in particolar modo su un'auto che nella notte tra lunedì e martedì aveva affiancato quella di Bianchi, come è emerso dalle registrazioni di una telecamere di sorveglianza che però non hanno restituito immagini abbastanza nitide per leggere la targa o identificare le persone.

Dopo tre giorni di scomparsa e il timore sempre più concreto che potesse essere morto nelle acque del Lago Maggiore, il giovane è tornato a casa nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 novembre.