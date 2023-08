Scuole, avvio con i cantieri ma senza disagi

Proseguiranno anche nelle prime settimane del nuovo anno scolastico che prenderà il via lunedì 11 settembre i lavori di adeguamento e manutenzione riguardanti diversi edifici scolastici di Rho.

Opere per un importo complessivo di 450mila euro. I numerosi interventi, suddivisi in diverse fasi, sono iniziati a fine luglio nella scuola dell'infanzia di via Togliatti e alla primaria di via Tevere, dove va sistemata la scala di accesso alla primaria. «Obiettivo dell’Amministrazione era ultimare le opere più invasive nel periodo in cui i giovani studenti sono in vacanza - afferma l’assessore ai lavori pubblici Emiliana Brognoli - Durante i lavori di rifacimento dei bagni della scuola dell'infanzia di via Togliatti è subentrato un imprevisto ed è necessario rifare anche le linee principali di alimentazione dell'acqua. Questo imprevisto ha comportato anche un ritardo nell'inizio dei lavori di rifacimento dei bagni dell'infanzia di via Del Gerolo»

Anche nelle altre scuole gli interventi, che avevano un termine di 120 giorni, proseguiranno con la ripresa delle lezioni in giorni e in orari che permetteranno di non intralciare la normale attività didattica. Sono in corso la realizzazione di due servizi igienici accessibili ai disabili alla scuola primaria di via Sartirana; il rifacimento della pavimentazione del refettorio della scuola dell'infanzia di via Dei Ronchi; la rimozione del rivestimento delle pareti in piastrelle delle scale interne e il rifacimento della finitura della scuola primaria di via Tevere. E ancora: sostituzione delle porte delle uscite di sicurezza e delle persiane avvolgibili; rifacimento impermeabilizzazione copertura atrio della scuola secondaria di via Tevere; sostituzione delle protezioni dei termosifoni e imbiancature della scuola dell'infanzia di via San Martino; rifacimento del controsoffitto della palestra della scuola di via Buozzi.

«Quando si eseguono manutenzioni, gli imprevisti possono sempre capitare – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Le opere maggiormente significative, come il rifacimento di alcuni bagni, richiedono particolare attenzione. L’avvio del nuovo anno scolastico è garantito senza problemi, nonostante la concomitanza dei cantieri».