Scritte contro i Carabinieri sui muri di Lainate. «Mamma non temere non farò mai il Carabiniere» e ancora «L’unico sbirro buono è lo sbirro morto» I soliti idioti si sono divertiti a riempire di scritte la casetta situata nell’area di piazza del Mercato nella frazione di Barbaiana.

Il Ministro Matteo Salvini: “Chi offende i Carabinieri offende lo Stato”

Chi offende i Carabinieri offende lo Stato» questo il primo commento fatto dal Ministro Matteo Salvini che ha postato la notizia sul suo profilo social.

L’onorevole Fabrizio Cecchetti: ” Un gesto vile e inaccettabile, frasi d’odio gravissime nei confronti di chi garantisce la sicurezza dei cittadini

Commenti, invece, dall’onorevole rhodense Fabrizio Cecchetti. «Le scritte apparse a Lainate contro i Carabinieri e le Forze dell’Ordine sono un gesto vile e inaccettabile. Frasi come ‘L’unico sbirro buono è lo sbirro morto’ rappresentano un messaggio d’odio gravissimo nei confronti di uomini e donne che ogni giorno, con professionalità e coraggio, garantiscono la sicurezza dei cittadini – commenta Cecchetti – Esprimo la mia più sincera solidarietà all’Arma dei Carabinieri e a tutte le Forze dell’Ordine, che meritano rispetto e gratitudine, non insulti e minacce. Mi auguro che i responsabili vengano rapidamente individuati e chiamati a rispondere delle proprie azioni. Continueremo a sostenere senza esitazioni chi indossa una divisa e difende la legalità. Davanti a episodi come questo lo Stato deve dimostrare fermezza: non può esserci alcuna tolleranza per chi alimenta odio e violenza contro le istituzioni.»

Le immagini delle telecamere potrebbero incastrare gli autori del gesto

Le forze dell’ordine cittadine stanno ora visualizzando le immagini delle telecamere presenti nella zona per cercare di risalire agli autori del gesto . Responsabili che potrebbero avere le ore contate in quanto le telecamere presenti nella zona di piazza Mercato a Barbaiana sono diverse