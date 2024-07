Scovati in un campo un borsone e degli zaini pieni di cocaina

La Polizia Locale di Cuggiono ha sequestrato più di 500 grammi di cocaina.

Cocaina, armi da taglio, torce e una mannaia nascosti in un campo

Nel pomeriggio di giovedì 18 luglio, nel corso del quotidiano controllo del territorio, grazie alla perspicacia degli agenti una pattuglia ha trovato degli zaini e un borsone all'interno di un campo di granoturco in via don Ferrario a Castelletto. All'interno c'erano 500 grammi di cocaina divisa in sei sacchetti, pronta per essere suddivisa in numerose dosi. Oltre alla sostanza stupefacente sono stati rinvenuti un cellulare e altre apparecchiature elettroniche, armi da taglio, torce e due accendini. Nel fosso accanto al luogo del ritrovamento c'era anche una mannaia. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione della magistratura. Sono in corso indagini per identificare i responsabili, che al momento dell'intervento si sono dileguati.

"Con questo sequestro è evidente l'importanza del presidio del territorio"

L'area in via don Ferrario è stata oggetto di segnalazioni da parte degli agricoltori ed è sorvegliata dalle forze dell'ordine. L'assessore alla Sicurezza Sergio Berra ha commentato:

"Con questo sequestro è evidente l'importanza del presidio del territorio, considerato che il sequestro è una delle cose più temute dagli spacciatori e contribuisce alla lotta al consumo di droga. Un grande plauso va alla Polizia Locale che in questi mesi sta effettuando un ottimo lavoro, del quale si iniziano a vedere i risultati".