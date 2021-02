Uno scoppio, forse per il troppo calore, poi le fiamme. Paura sabato 20 febbraio in via Petrarca a Corbetta, dove è scattata la chiamata al 112.

I fatti

L’incendio si è innescato nel garage di un’abitazione in via Petrarca. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Corbetta.

Scoppio e fiamme in un garage: paura per i residenti

L’ipotesi è che il rogo si sia innescato a causa del forte calore: lo scoppio ha divelto la porta d’ingresso della palazzina senza causare ulteriori danni e, cosa più importante, senza ferire i residenti. Non si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza e del soccorso sanitario.

Un episodio simile si era verificato la settimana precedente a Cerello, dove a prendere fuoco era stata una canna fumaria: anche in questo caso, solo danni e nessun ferito.