Canna fumaria a fuoco, brucia il tetto di un’abitazione. L’episodio è avvenuto alle 16.30 di domenica 14 febbraio in frazione a Corbetta.

Canna fumaria a fuoco

Il rogo sarebbe partito dalla canna fumaria e ha intaccato il tetto, in parte bruciato. Domenica pomeriggio diversi mezzi dei Vigili del fuoco sono intervenuti in via fratelli Bandiera a Cerello, frazione di Corbetta.

Vigili del Fuoco in azione

Autopompa e scala, uomini da Corbetta, Magenta, Inveruno e Rho per mettere in sicurezza l’abitazione, momentaneamente evacuata, e arginare le fiamme divampate.

Nessun ferito

Una parte del tetto è andato bruciato, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Solo una grande spavento e un dispiegamento di forze che non è passato inosservato. I pompieri stanno effettuando gli ultimi accertamenti a seguito dello spegnimento.