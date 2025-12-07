Scoppia la lite: un accoltellato e altri due feriti

Scoppia la lite a Cerro Maggiore: un accoltellato e altri due feriti.

Notte ad alta tensione quella di oggi, domenica 7 dicembre 2025, a Cerro Maggiore. Erano circa le 5.20 quando in via Turati si sono sentite le sirene dei mezzi del 118 e quelle dei Carabinieri. E’ qui infatti che era scoppiata una lite tra persone straniere. A rimanere feriti sono stati un 24enne, un 25enne e un altro ragazzo di 29 anni. Uno di loro è stato accoltellato, gli altri due sono rimasti anch’essi feriti (al momento non è chiaro come e con cosa siano stati colpiti).

I soccorsi

Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce rossa, quella della Croce azzurra di Buscate e quella di RhoSoccorso, oltre all’automedica dell’ospedale e ai Carabinieri della Compagnia di Legnano. I tre feriti sono stati trasportati in codice giallo: uno, quello accoltellato, all’ospedale di Legnano, un altro al Niguarda e l’altro al Sacco di Milano. I militari stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.