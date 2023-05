Scoppia l'incendio, ditta in fiamme

Incendio in una ditta nella zona industriale di Nerviano.



Incendio in ditta, alte fiamme

Grosse fiamme e una colonna di fumo nero visibile in tutta la zona. E' quanto successo poco fa nella zona industriale di Nerviano. Tutto è accaduto intorno alle 11.30 di oggi, sabato 20 maggio 2023. Ad andare a fuoco è stata parte di un'azienda che si trova nella zona di via Bergamina (vicino alla Stazione dei Carabinieri).

L'intervento

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. In questo caso sono in corso le operazioni di spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell'area.