Incendio nella ditta dismessa, paura all'ex Safosa di Gaggiano.

Incendio nell'ex fabbrica

Le fiamme hanno sprigionato anche una nube di fumo nero. Sono quelle che si sono sviluppate nel tardo pomeriggio di ieri , venerdì 18 maggio 2023, a Gaggiano, quando un incendio è divampato all’interno della ex Safosa la più grossa azienda del paese dismessa da anni, nella parte sud del paese dell’abbiatense. Le fiamme sono divampate all’interno dalla ditta di via Lombardia, sul posto sono state inviate diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno fortunatamente domano il rogo senza problemi. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio.

Si indaga sulle cause

La relazione dei pompieri e i rilievi effettuati dalla Polizia Locale Unione i Fontanili , dovranno fare luce sulle cause dell’incendio, considerando che la ditta è da oltre un decennio abbandonata e al suo interno non è rimasto quasi nulla. Le fiamme sono divampate all'interno di uno dei capannoni del complesso, sprigionando una nube di fumo nera che comunque non ha comportato nessuna emergenza ambientale. Il pronto intervento di 4 squadre dei Vigili del Fuoco ha permesso una rapida circoscrizione delle fiamme, domate dopo pochi minuti. Sono in corso indagini per risalire alle cause dell'incendio ed agli eventuali responsabili dei fatti.