Scontro fra un'auto e una moto questa mattina, 18 giugno 2025, poco prima delle nove a Pero: ad avere la peggio il 25enne motociclista che è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Scontro tra un'auto e una moto: 25enne grave in ospedale

L'incidente è avvenuto in via Keplero e sul posto sono intervenuti l'ambulanza e l'elisoccorso di Areu: il giovane, soccorso in codice rosso, è stato prima medicato sul posto e successivamente è stato elitrasportato all'ospedale Niguarda di Milano.

Le sue condizioni sono al momento ancora critiche.