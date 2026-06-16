Scontro tra motociclisti, due uomini gravi in ospedale

Due motociclisti sono rimasti gravemente feriti nelle prime ore del pomeriggio di oggi, martedì, in un incidente avvenuto sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra Rho e la barriera di Milano Ghisolfa, all’altezza dei comuni di Cornaredo e Rho in direzione Venezia.

I due motociclisti si sono tamponati violentemente cadendo rovinosamente a terra

L’esatta dinamica del sinistro avvenuto intorno alle 14.15 è al vaglio della Polstrada, secondo le prime informazioni, comunicate dalla centrale di Areu, il servizio di emergenza urgenza di Regione Lombardia, per cause ancora in corso d’accertamento i due motociclisti si sarebbero tamponati violentemente cadendo rovinosamente a terra

Sul luogo del sinistro due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso

Scattato l’allarme sul posto sono arrivare un’ambulanza con i volontari della Misericordia di Arese, una della Croce Bianca di Magenta, l’automedica e l’elisoccorso con il personale medico e infermieristico decollato dall’ospedale milanese di Niguarda.

Gravi le condizioni dei due uomini trasportati in codice rossa al Niguarda e al San Gerardo di Monza

Le condizioni dei due uomini, uno di 36 e uno di 50 anni sono apparse subito gravi. Il motociclista di 36 anni ha riportato traumi multipli ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Gravemente ferito anche quello di 50 anni che è stato invece trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza con l’elisoccorso.