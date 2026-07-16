Scontro tra moto e furgone: centauro in ospedale e veicoli fuori strada

Scontro tra moto e furgone, che finiscono fuori strada: il centauro trasportato in ospedale in codice giallo. E’ l’epilogo dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 luglio, sulla Strada provinciale 149 in territorio di Casorezzo.

L’impatto tra la moto e il furgone sulla provinciale: 53enne in ospedale

L’impatto è stato inevitabile e la scena dei due veicoli finiti nel verde non è poi passata inosservata dai tanti che hanno percorso il tratto della provinciale quasi all’ora di punta. A bordo del ciclomotore vi era un uomo di 53 anni, che è stato poi portato all’ospedale di Legnano, dopo essere stato soccorso prima in codice rosso e poi in giallo. A bordo del furgone, invece, uno di 49.

L’intervento dei soccorsi e i rilievi per chiarire le cause

Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un’automedica. Dopo le prime medicazioni, il conducente della moto è stato trasportato al nosocomio legnanese per svolgere ulteriori accertamenti. Nel teatro dell’incidente anche la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi utili a chiarire la dinamica del sinistro.