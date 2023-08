Scontro tra due auto, una va a finire contro un muro

Paura a Rescaldina per un incidente stradale che ha coinvolto due automobilisti.

Scontro in via Castellanza: una Polo finisce contro un muro di cinta

L'allarme è scattato alle 17 di oggi, mercoledì 9 agosto 2023, in via Castellanza: per cause in corso di accertamento, una Smart e una Polo sono entrate in rotta di collisione. Mentre la prima si è arrestata a bordo strada, la seconda è andata a schiantarsi contro il muro di cemento di una ditta e una tubatura del gas.

Sul posto due ambulanze, l'automedica, i pompieri e la Polizia Locale

Per prestare soccorso ai feriti - un uomo di 49 anni e una donna di 54 - sono intervenute un'ambulanza della Croce rossa di Saronno, una della Croce azzurra di Cadorago e l'automedica. Sul posto anche la Polizia Locale e i Vigili del fuoco. I due feriti sono stati portati al Pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice giallo. Mentre gli agenti rilevavano il sinistro e gestivano la viabilità, i pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza l'area.