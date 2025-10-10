Scontro tra due auto: una si ribalta

Attimi di paura oggi, venerdì 11 ottobre 2025, all’ora di pranzo. Un manciata di minuti dopo le 12.30 ad Albairate, all’altezza di strada Cascina Besozza è avvenuto uno contro fra due auto, una delle quali si è ribaltata adagiandosi sul fianco.

Inviato l’elisoccorso

Sul posto un ingente team di soccorso: due ambulanze, un’auto medica i vigili del fuoco del distaccamento di Corbetta, l’elisoccorso e i Carabinieri, giunti sul luogo per regolare il traffico ed effettuare i rilievi del sinistro e far luce sull’accaduto.

Due feriti con diversi traumi

I mezzi di soccorso sono stati allertati tutti in codice giallo. Il conducente dell’auto che si è ribaltata è uscito da solo dalla vettura. Due sono i feriti, i conducenti delle due macchine venute a contatto: una donna di 26 anni che ha riportato un trauma cranico e alla schiena è stata trasportata in codice giallo in ambulanza al San Carlo di Milano e un uomo di 51 anni con un trauma alla schiena e all’arto superiore, che dopo essere stato stabilizzato sul posto, sempre in ambulanza è stato inviato al pronto soccorso del medesimo pronto soccorso milanese.