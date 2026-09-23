Scontro tra due auto: una si ribalta, quattro in ospedale

Il sinistro si è verificato quest'oggi a Castano Primo e ha coinvolto un mezzo che, mentre stava liberando la rotonda, è entrato in collisione con un altro veicolo che procedeva dalla provinciale e si è poi ribaltato.

Un’auto che si ribalta, l’altra rimane danneggiata. E tre giovani, insieme a un adulto, che finiscono in ospedale riportando traumi. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 23 settembre, all’altezza di via Magenta a Castano Primo.

Il ribaltamento intorno alle 10 di oggi

Il sinistro si è verificato intorno alle 10 di quest’oggi e ha coinvolto un mezzo che, mentre stava liberando la rotonda, è entrato in collisione con un altro veicolo che procedeva dalla provinciale e si è poi ribaltato. Immediato l’allarme ai soccorsi.

L’intervento dei soccorsi e le quattro persone finite in ospedale per accertamenti dopo aver riportato traumi

Sul posto a soccorrere conducenti e passeggeri dei due mezzi coinvolti sono giunte tre ambulanze. Il conducente dell’auto che ha visto il ribaltamento ha 28 anni, abita a Castano, e il sinistro gli è costato un trauma facciale insieme a diverse ferite a braccia e gambe. E’ stato trasportato in ospedale a Legnano per ricevere tutte le cure necessarie. Il personale sanitario del 118 ha anche soccorso il conducente del secondo veicolo, un turbighese che aveva a bordo le sue due figlie di 20 e 25 anni. Tutti sono stati trasportati al nosocomio di Magenta dopo che hanno lamentato dolore toracico da cintura. Nel teatro dell’incidente sono giunti pure carabinieri e Vigili del Fuoco.