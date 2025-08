Scontro tra due auto: una si ribalta

Incidente

Tre feriti trasportati in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano e all’Humanitas

Incidente questa mattina, martedì 5 agosto 2025, sulla strada provinciale 38 a Gaggiano. La direttrice è appena stata riqualificata e riaperta al traffico veicolare dopo alcune settimane di intervento.

Una vettura ribaltata

Da una prima ricostruzione dei fatti due auto, per cause da verificare, alle 6.47 si sono scontrate e una di questa si è ribaltata. Fortunatamente l’autovettura durante il capottamento è rimasta all’interno del limite del selciato, altrimenti sarebbe finita nel canale che scorre parallelo alla provinciale e l'incidente avrebbe potuto avere conseguenze ben più serie. Sul posto Areu ha inviato in codice rosso due ambulanze, un'auto medica e i vigili del fuoco.

I due conducenti, usciti dai rispettivi abitacoli, sono stati stabilizzati sul posto dai soccorritori e assieme ad un altra persona ( in totale un ragazzo di 20 e due uomini di 53 e 54 anni) sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano e all’Humanitas di Rozzano. Non sono in gravi condizioni.

Per permettere le operazioni di soccorso, il traffico è stato parzialmente bloccato, causando disagi sulla circolazione.