Scontro tra due auto, morto un volontario dei Vigili del fuoco

Un incidente mortale si è consumato ieri sera, lunedì 12 maggio, alle 23 a Boffalora sopra Ticino lungo via Magenta, davanti alla Vetropack.

La dinamica

Due auto si sono scontrate per cause ancora da chiarire. Un uomo, Fabio Di Fulco, è deceduto sul posto, mentre l’automobilista alla guida dell’altra vettura, un giovane boffalorese del ’97, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano. Immediato l’intervento dei Carabinieri, dei Vigili del fuoco e dei mezzi di soccorso, ma purtroppo per Fabio Di Fulco, 55enne magentino che lavorava a Boffalora all’azienda Doria e che era volontario dei Vigili del fuoco, non c’è stato nulla da fare.

Il ricordo dei Vigili del fuoco volontari

A ricordarlo con affetto sono, tra gli altri, i Vigili del fuoco volontari del Gruppo Italia: «È venuto a mancare Fabio Di Fulco, il "Gigante Buono", conosciuto da tutti come Fabio e Bubo. Volontario instancabile dei Vigili del Fuoco, per anni ha fatto parte degli accreditati di Magenta, Pieve e Melegnano, sempre al servizio degli altri con dedizione e generosità.

Fabio è partito per il mondo della verità, lasciando un vuoto immenso in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Era un uomo sopra le righe per bontà, altruismo e cuore. Non conosceva né violenza né cattiveria, solo gentilezza e una forza d’animo rara.

La tragedia si è consumata lunedì sera a Boffalora sopra Ticino. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi – Inter Sos Padana Emergenza, automedica e Vigili del Fuoco – per Fabio purtroppo non c’è stato nulla da fare. Illeso ma sotto choc il ragazzo alla guida dell’altra auto.

Ciao Fabio, continuerai a vivere nei ricordi di chi ti ha voluto bene. Il tuo sorriso e la tua bontà rimarranno con noi per sempre. Coordinamento volontari federdistst. Vicino al dolore della famiglia, condoglianze».