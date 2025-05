Incidente questa mattina, 19 maggio 2025, a Cassinetta di Lugagnano , fra due auto: coinvolto un uomo di 60 anni e una donna di 38 che è rimasta gravemente ferita.

Scontro tra due auto: 38enne finisce in codice rosso

Scontro frontale fra due auto in via Dante Alighieri intorno alle 9.15 a Cassinetta: a scontrarsi una donna di 38 anni e un uomo di 60. Sul posto è intervenuta un'ambulanza in codice rosso: ad avere la peggio la donna che ha subito un trauma cranico, al torace, all'addome e all'arto inferiore ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

L'uomo è stato curato sul posto e non è stato trasportato in ospedale.