Scontro tra auto sul Sempione, una finisce ribaltata

E' quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, 6 le persone rimaste coinvolte. Sul posto due ambulanze, l'automedica, la Polizia locale e i Vigili del fuoco

SONO RIMASTE COINVOLTE 6 PERSONE

Scontro tra auto a Legnano, una finisce ribaltata: paura sul Sempione.

Scontro tra auto, una finisce ribaltata

Scontro tra più auto a Legnano. E’ quanto successo nel pomeriggio di oggi, sabato 21 febbraio 2026, lungo il Sempione. Per motivi ancora da chiarire, le vetture si sono scontrate con 6 persone rimaste coinvolte nell’incidente. Una delle vetture è finita ribaltata sulla carreggiata.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate due ambulanze della Croce Rossa insieme all’automedica, alla Polizia Locale e ai Vigili del fuoco. I feriti sono stati portati in ospedale in codice giallo.