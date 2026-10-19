Scontro tra auto e scooter: motociclista fa un volo di sei metri e finisce in ospedale

Il sinistro ha avuto luogo intorno alle 15.20 di fronte alla caserma dei carabinieri dove un anziano è stato sbalzato dalla sella ed è caduto sull'asfalto

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Scontro tra auto e moto in via Tadini a Castano Primo: centauro fa un volo di 6 metri e viene trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Il sinistro oggi pomeriggio di fronte alla caserma castanese

Il sinistro ha avuto luogo intorno alle 15.20 di oggi, lunedì 19 ottobre, di fronte alla caserma dei carabinieri. Qui è avvenuta la collisione tra l’autovettura e il motociclo. A bordo di quest’ultima, una Vespa, un anziano che è stato sbalzato dalla sella ed è caduto sull’asfalto a circa sei metri di distanza dal punto in cui si è verificato l’incidente.

L’intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi che ha visto portarsi sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate e un’automedica che proveniva da Busto Arsizio. Dopo le prime medicazioni, il motociclista è stato trasportato d’urgenza in codice giallo all’ospedale di Legnano per gli accertamenti del caso e le terapie necessarie. Ha riportato diversi traumi e vistose escoriazioni al volto e agli arti, rimanendo cosciente. Sempre nel teatro dell’incidente, oltre ai militari, che hanno prestato aiuto e gestito la viabilità, è giunta anche la Polizia Locale di Castano.