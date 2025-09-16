Incidente nella serata di ieri, 16 settembre 2025, a Nerviano, fra un’auto e una moto con a bordo due minorenni: una delle ragazze è finita in ospedale in elisoccorso.

Scontro tra auto e moto: due minorenni finiscono in ospedale

Auto e moto viaggiavano in via Primo maggio entrambe nella stessa direzione, da Parabiago verso Pogliano: da una prima ricostruzione effettuata dagli agenti i due mezzi si sono scontrati ad un incrocio. L’impatto è stato violento e le due ragazze di 16 e 17 anni sono state sbalzate a terra. Due ambulanze sono arrivate sul posto insieme all’elisoccorso. Una delle ragazze, che ha subito gravi danni alla gamba, è stata trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano. L’amico è stata invece trasportata in codice giallo a Legnano.