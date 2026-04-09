Scontro tra auto e monopattino: undicenne grave in ospedale

Stava viaggiando sul proprio monopattino elettrico, la bambina di undici anni che nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, è rimasta ferita in un incidente stradale in via Righi a Parabiago.

La giovanissima è stata elitrasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

Il sinistro ha coinvolto il mezzo per la mobilità elettrica e la vettura nel tardo pomeriggio

Il sinistro tra il mezzo per la mobilità elettrica e la vettura è avvenuto intorno alle 16.30. L’undicenne è entrata in collisione con l’auto per cause che restano ancora da chiarire. Quel che è certo, però, è che la stessa è stata soccorsa in codice rosso da un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano, un’automedica e l’elisoccorso che proveniva dal capoluogo meneghino.

La giovane trasportata all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso

Dopo le prime medicazioni ricevute sul posto, la giovanissima è stata elitrasportata in gravi condizioni alla volta del nosocomio milanese.