Abbiategrasso: scontro all'incrocio davanti all'Alessandrini, si ribalta l'auto guidata da una 41enne dopo lo scontro con un furgone

Scontro tra auto e camion davanti a scuola

Incidente nella mattinata di oggi, venerdì 3 settembre, ad Abbiategrasso: una Hyundai guidata da una donna di 41 anni si è ribaltata all'incrocio tra via Quasimodo e via Einstein, davanti all'istituto scolastico Alessandrini. Il sinistro è stato causato dallo scontro con un furgone: entrambi i mezzi stavano per impegnare l'incrocio. Ancora da stabilire chi non ha rispettato la precedenza. Inizialmente preoccupanti le condizioni della donna, residente a Vigevano: come riferisce Areu sul posto è stata inviata l'ambulanza di Ata soccorso in codice rosso. Ma presto si è appurato che le sue condizioni sono complessivamente buone: è stata portata per precauzione in codice verde al pronto soccorso di Magenta. Incolume il 57enne conducente del furgone, che ha rifiutato il ricovero. Presenti anche carabinieri e vigili del fuoco.