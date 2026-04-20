Scontro sulla Varesina, muore motociclista milanese di 54 anni

In sella alla sua moto stava percorrendo la Provinciale, l’ex statale Varesina, che collega Ospiate con Bollate quando per cause ancora in corso d’accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale si è scontarto con una Volkswagen Touran.

Nonostante gli immediati soccorsi, per il motociclista, un uomo di 54 anni residente a Milano, non c’è stato nulla da fare

Erano da poco passate le 17.45 di sabato quando è scattato l’allarme. Sul posto in pochi minuti l’automedica con il personale inviato dall’ospedale Sacco di MIlano e i volontari della Sos Novate a bordo dell’ambulanza del 118. Nonostante gli immediati soccorsi, per il motociclista, un uomo di 54 anni residente a Milano, Antonio Massimo G non c’è stato nulla da fare.

In ospedale una ragazza di 25 anni che si trovava sul sedile posteriore dell’auto

L’uomo è deceduto sul posto. Dopo l’impatto, il motociclista ha perso il controllo ed è andato a sbattere violentemente contro il guard rail che costeggia la strada, sbalzando nel campo adiacente alla Provinciale.

Per consentire i soccorsi e i rilievi tecnici è stato chiuso il tratto di nuova Varesina dalla rotatoria di via Ferraris fino a Baranzate. Nessun problema per il conducente della Volkswagen Touran. Trasportata, invece, in ospedale, in codice verde, quello meno grave, una ragazza di 25 anni che si trovava sul sedile posteriore dell’auto.