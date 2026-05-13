Attimi di paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 maggio, a Castano Primo per un incidente frontale lungo la via Per Turbigo.

Scontro frontale tra due auto, paura a Castano Primo

Attorno alle 14.45, per cause ancora al vaglio delle Forze dell’Ordine intervenute, una Ford Fiesta e una Fiat 500 si sono scontrate. Nel sinistro sono rimaste coinvolte quattro persone, subito soccorse dal personale medico.

L’intervento dei soccorsi

Immediata la chiamata al numero unico dell’Emergenza Urgenza, che sul posto ha portato due ambulanze, una della Croce Azzurra di Buscate e l’altra della Croce Rossa di Legnano. Sul posto sono arrivati inoltre anche i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e gli uomini della Polizia Locale.

Le quattro persone, non in pericolo di vita, sono state trasferite due all’ospedale di Legnano e le altre due all’ospedale di Magenta.