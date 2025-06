Incidente mortale questa mattina, 4 giugno, poco prima di mezzogiorno in via San Giovanni Bosco a Rho : un 61enne motociclista è morto dopo lo schianto con un furgone.

Scontro fra una moto e un furgone: morto un 61enne

Non c'è stato nulla da fare per il 61enne motociclista che ha avuto un incidente questa mattina a Rho: sul posto è intervenuta la Polizia Locale, l'elisoccorso e un'ambulanza. I sanitari presenti, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

Sopra il luogo dell'incidente si erano fermati gli operatori dell'elisoccorso che si erano calati per intervenire il prima possibile. Sul posto la Polizia Locale di Rho ha chiuso la strada al transito sta e prendendo i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sembrerebbe che il 61enne sia finito sotto il paraurti anteriore del furgone rimanendo gravemente ferito, ma nei primi momenti cosciente. L'uomo alla guida del furgone si è subito fermato e insieme ai residenti abbia tentato di estrarlo da sotto il mezzo in attesa dell'arrivo dei soccorsi.