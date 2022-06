Scontro fra una moto e un furgone: il centauro finisce in ospedale

Incidente questa mattina, 10 giugno 2022, a Cerro Maggiore fra un furgone e una moto: ad avere la peggio il centauro di 29 anni.

Lo scontro fra il furgone e la moto

Incidente questa mattina in via San Pio 10 a Cerro Maggiore: a scontrarsi una moto e un furgone. Ad avere la peggio il centauro di 29 anni. Sul posto due ambulanze della Croce rossa di Legnano e i Carabinieri. L'uomo è stato soccorso in codice giallo.