Incidente grave questa mattina, 4 novembre 20225, alle 7.40 in via Magenta a Rho: due auto si sono scontrate e sul posto è arrivato anche l’elisoccorso.

Scontro fra due auto: atterra l’elisoccorso

Un’auto è uscita da un passo carraio in via Magenta e si è scontrata con un altro mezzo di passaggio: coinvolti un uomo del ’74 e un giovane classe 2001. Sul posto è arrivata un’ambulanza in codice giallo e l’elisoccorso, oltre ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale.

Una delle due persone coinvolte è stata trasportata in codice giallo in ospedale.