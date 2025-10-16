Incidente questa mattina, 16 ottobre 2025, all’incrocio fra via Diaz e via Lainate a Rho: coinvolta una donna di 56 anni.

Scontro fra due auto all’incrocio: 56enne sotto shock

Incidente intorno alle 10 fra un’auto e un furgone: alla guida dell’automobile una donna di 56 anni che usciva da via Diaz che si è scontrata con un furgone che percorreva via Lainate in direzione del Santuario. Nessuno dei due coinvolti ha riportato ferite, ma la donna è stata trasportata in stato di shock all’ospedale Galeazzi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri per i rilievi del caso e per gestire il traffico di passaggio.