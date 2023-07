Scontro fra auto e moto: ambulanza sul posto per soccorrere il centauro

Incidente fra un'auto e una moto intorno alle 14 di oggi, 28 luglio, in via Ratti a Rho: ad avere la peggio un motociclista che è stato soccorso in codice giallo.

Scontro fra auto e moto: centauro soccorso

Incidente in via Ratti all'incrocio con la statale del Sempione a Rho: ad avere la peggio un motociclista che è stato soccorso in codice giallo dagli operatori del 118. Sul posto è arrivata un'ambulanza oltre alla Polizia Locale cittadina.

Traffico lungo la strada dove sono presenti i mezzi di soccorso.