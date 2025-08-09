Cronaca

L'impatto è avvenuto questa mattina, sabato 9 agosto, poco prima delle 10, in via Locatelli a Legnano.

Scontro auto-moto: un 68enne ferito

Non è chiara la dinamica dell'incidente, ma è certo che sul posto sono intervenuti in codice rosso i soccorritori della Croce rossa di Legnano, un'automedica e gli agenti della Polizia locale cittadina. Per fortuna le condizioni dell'uomo ferito non sono apparse gravi come temuto inizialmente: l'ambulanza ha infatti trasportato il 68enne in codice giallo all'ospedale cittadino, dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti a seguito del violento impatto in via Locatelli.