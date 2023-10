Scontro auto moto sul Sempione, in ospedale un ragazzo di 33 anni

Un ragazzo di 33 anni trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano. Questo il bilancio del grave incidente stradale verificatosi di ieri sera, domenica, all'incrocio tra la Statale 33 del Sempione e via Ratti

Il sinistro pochi minuti prima delle 20.30 sulla Statale 33 del Sempione

Erano da poco passate le 20.30 quando per cause ancora in corso d'accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale, un'auto che viaggiava in direzione di Legnano, giunta all'incrocio con via Ratti si è scontrata con una moto. Un impatto violento che ha scaraventato a terra il conducente del mezzo, un ragazzo di 33 anni.

Scattato l'allarme, sul posto un'ambulanza con i volontari di Rho Soccorso e l'automedica inviata dal vicino ospedale Sacco. Dopo i primi soccorsi sul posto il giovane motociclista è stato trasportato all'ospedale Sacco di Milano a causa dei traumi riportati durante la caduta. Dopo gli esami in pronto soccorso è stato tenuto in osservazione. Fortunatamente il 33enne non è in pericolo di vita.

Rallentamenti sia in direzione di Milano che di Legnano

A causa del sinistro sul Sempione, nonostante l'orario non di punta si sono registrati dei rallentamenti sia in direzione di Legnano sia nella direzione opposta invasa dalla moto del giovane di 33 anni.