Undici patenti ritirate e dieci tra fermi e sequestri

Centosedici multe, sei denunce per guida in stato di ebbrezza, 11 patenti ritirate e dieci tra fermi e sequestri.

Undici patenti ritirate e 116 multe

E' il bilancio dell'Operazione Smart, promossa e finanziata da Regione Lombardia, che tra sabato 7 e domenica 8 ottobre ha visto impegnati i Comandi di Polizia Locale dell'Aggregazione Asse del Sempione. L'attività è partita alle 20 da San Vittore Olona dove la sindaca Daniela Rossi ha accolto le pattuglie, passate in rassegna dai comandanti di San Vittore Olona Ermanno Taeggi e di Legnano Daniele Ruggeri. Presenti anche i sindaci dei Comuni interessati e i rispettivi comandanti.

In campo 61 agenti fino alle 3 del mattino

Sono state operative 20 pattuglie (per un totale di 61 operatori) fino alle 3 del mattino tra posti di blocco lungo le principali direttrici di traffico e controlli in giardini, parchi e locali. In poco più di sette ore di attività sono state emesse 116 sanzioni per infrazioni al Codice della strada (su un totale di 360 veicoli controllati). Sono stati effettuati dieci tra fermi e sequestri, otto conducenti sono risultati positivi all’alcol test e 11 patenti sono state ritirate, due i sinistri rilevati: uno a Parabiago con feriti e omissione di soccorso (per il quale sono in corso le indagini) e uno a Legnano senza conseguenze.

Due perso ne sanzionate per ubriachezza molesta

In ambito cittadino, a Legnano, tre sono state le sanzioni amministrative: due per ubriachezza molesta (una delle due persone che avevano alzato troppo il gomito è stata denunciata per resistenza e violenza nei confronti di pubblico ufficiale) e una per consumo di stupefacenti con relativo sequestro della sostanza. In tutto, le persone denunciate sul territorio sono state otto.

I controlli nei pubblici esercizi non hanno riscontrato irregolarità.